Москва, 21 марта, 2023, 20:45 — ИА Регнум. США активно наращивают свои стратегические возможности, что вызывает озабоченность у России и Китая. Об этом говорится в совместном заявлении, президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, обнародованного 21 марта на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

В документе отмечается, что Вашингтон разворачивает элементы глобальной противоракетной обороны и наращивает потенциал высокоточного неядерного оружия, позволяющего нанести обезоруживающий удар. При этом США размещают новые ядерные ракеты в Азиатско-Тихоокеанском и Европейском регионах.

«Стороны призывают США прекратить подрывать международную и региональную безопасность и глобальную стратегическую стабильность в целях обеспечения своего одностороннего военного преимущества», — говорится в заявлении.

Напомним, в марте Центр ядерного оружия США провёл статические огневые испытания баллистической ракеты lLGM-35A Sentine. Планируется, что она заменит межконтинентальную баллистическую ракету шахтного базирования Minuteman III.