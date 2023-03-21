Богомаз: украинский беспилотник обстрелял посёлок в Брянской области
Брянск, 21 марта 2023, 20:33 — REGNUM ВСУ обстреляли посёлок Климово в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.
«Ещё одна атака со стороны ВСУ. БПЛА совершён обстрел поселка Климово», — написал Богомаз.
По информации главы области, пострадавших от обстрела нет, однако повреждены пять жилых домов. Оперативные службы прибыли на место происшествия и ведут работу.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что под ударом со стороны Украины в Брянской Области оказалась территория нефтеперекачивающей станции (НПС) «Новозыбков».
Как рассказали в УМВД России по Брянской области, 21 марта российский пограничник сбил из автомата украинский беспилотник «Валькирия».