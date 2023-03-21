Брянск, 21 марта, 2023, 20:33 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли посёлок Климово в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Богомаз

«Ещё одна атака со стороны ВСУ. БПЛА совершён обстрел поселка Климово», — написал Богомаз.

По информации главы области, пострадавших от обстрела нет, однако повреждены пять жилых домов. Оперативные службы прибыли на место происшествия и ведут работу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что под ударом со стороны Украины в Брянской Области оказалась территория нефтеперекачивающей станции (НПС) «Новозыбков».

Как рассказали в УМВД России по Брянской области, 21 марта российский пограничник сбил из автомата украинский беспилотник «Валькирия».