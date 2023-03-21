Москва, 21 марта, 2023, 20:21 — ИА Регнум. Россия и Китай призывают провести полноценное расследование диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом говорится в совместном заявлении, президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, обнародованного 21 марта на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Диверсия на «Северных потоках»

«Стороны выступают за проведение объективного, непредвзятого, профессионального расследования взрывов на газопроводах «Северный поток», — говорится в документе.

Москва и Пекин также осудили вмешательство во внутренние дела независимых стран под предлогом борьбы терроризмом. Кроме того, они выступили против использования террористов в геополитических целях.

Напомним, ранее депутаты бундестага Германии от правой партии «Альтернатива для Германии» выразили недоверие правительству ФРГ из-за засекречивания расследования диверсии на «Северных потоках». Они также отметили, что косвенные признаки указывают на причастность этому США.