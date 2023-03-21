РФ и КНР призвали провести расследование диверсии на «Северных потоках»
Москва, 21 марта, 2023, 20:21 — ИА Регнум. Россия и Китай призывают провести полноценное расследование диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом говорится в совместном заявлении, президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, обнародованного 21 марта на сайте Кремля.
«Стороны выступают за проведение объективного, непредвзятого, профессионального расследования взрывов на газопроводах «Северный поток», — говорится в документе.
Москва и Пекин также осудили вмешательство во внутренние дела независимых стран под предлогом борьбы терроризмом. Кроме того, они выступили против использования террористов в геополитических целях.
Напомним, ранее депутаты бундестага Германии от правой партии «Альтернатива для Германии» выразили недоверие правительству ФРГ из-за засекречивания расследования диверсии на «Северных потоках». Они также отметили, что косвенные признаки указывают на причастность этому США.