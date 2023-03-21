Брюссель, 21 марта, 2023, 20:00 — ИА Регнум. Плата за поставки оружия по украинской схеме через Европейский фонд мира будет дорого стоить партнёрам Евросоюза. Об этом заявили в постпредстве России при ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка оружия киевскому террористическому режиму

В дипмиссии подчеркнули, что подобные действия не только подтверждают милитаризацию экономики ЕС, но и являются заявкой Брюсселя на превращение сообщества в агрессивный военный блок.

В постпредстве в беседе с ТАСС отметили, что созданием первого Международного форума Шумана по партнёрству в сфере безопасности и обороны Запад «пытается поставить третьи страны под антироссийские знамёна».

«Есовцам показалось мало того, что массированными поставками Киеву летального вооружения […] они способствуют дальнейшей эскалации украинского конфликта. Теперь же Брюссель, похоже, задался целью по такой же схеме наводнить оружием весь мир», ― указали в дипмиссии.

При этом отмечается, что безвозмездный характер такой «помощи» весьма условен.

«Ведь в текущих геополитических реалиях ее получателям будет предложено расплачиваться собственным внешнеполитическим суверенитетом», ― заключили в постпредстве.

Как сообщало ИА REGNUM, на первом форуме Шумана по вопросам партнёрства в области безопасности и обороны, прошедшем в Европарламенте, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз выразил готовность «сделать для других стран мира то же самое, что он сделал для Украины» в плане поставок «летальной помощи» через Европейский фонд мира.

Он также пригласил партнёров присоединиться к проектам в рамках программы военного партнёрства по разработке и производству новых видов оружия (PESCO).