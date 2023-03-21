Лавров о планах Лондона поставить Киеву снаряды с обеднённым ураном: «Они потеряли свои ориентиры»

Москва, , 20:23 — REGNUM Глава МИД России Сергей Лавров не удивится, если Лондон начнёт поставлять Киеву снаряды с обеднённым ураном, так как «они уже потеряли свои ориентиры». Заявление министра 21 марта опубликовал в своём Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Я не удивлюсь такому развитию событий, если это на самом деле произойдёт, но нет никаких сомнений, что это плохо для них кончится», — сказал Лавров.

Он также отметил пагубное влияние «англосаксов» на весь остальной Запад. По мнению Лаврова, они себя возомнили гегемонами и подрывают стабильность в мире.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что Лондон поставит Киеву боеприпасы с обеднённым ураном. На это министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что надо будет подумать, как Москве следует ответить на подобное. Он также отметил радиоактивную опасность таких снарядов.

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