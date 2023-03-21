Глава «Росатома» Лихачев: санкции Запада не сорвали сроков реализации проектов в Китае

Москва, , 19:45 — REGNUM Санкции Запада не повлияли на сроки реализации проектов «Росатома» в Китае. Все запланированные объекты построены. Об этом 21 марта заявил журналистам глава госкорпорации Алексей Лихачев, который принимал участие в переговорах президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Кремле.

Росатом Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В Китае при участии России построены четыре энергоблока Тяньваньской АЭС и демонстрационный ядерный реактор на быстрых нейтронах CEFR. Помимо этого, идет работа над проектом энергоблока с реактором на быстрых нейтронах CFR-600.

К тому же, как сообщало ИА REGNUM, топливная компания «Росатома» ТВЭЛ в полном объёме полностью выполнила план 2022 года по поставкам в КНР ядерного топлива для реактора CFR-600.

С запуском первого энергоблока CFR-600 АЭС «Сяпу» в провинции Фуцзянь он станет единственной за пределами России атомной электростанцией с «быстрым» реактором большой мощности.