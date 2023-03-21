Москва, 21 марта, 2023, 19:40 — ИА Регнум. Победителей в ядерной войне быть не может, и такое противостояние никогда не должно быть развязано. Об этом говорится в совместном заявлении президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина по итогам переговоров в Кремле 21 марта в расширенном составе.

Сергей Карпухин/ТАСС C Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

«В ядерной войне не может быть победителей, она никогда не должна быть развязана», ― указано в документе.

Также в совместном заявлении, подписанном лидерами России и Китая по итогам переговоров в Москве, Москва и Пекин призвали все ядерные державы не размещать оружие за пределами своих территорий и вывезти его из-за рубежа.

Кроме того, стороны подтвердили приверженность своим обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и пообещали «продолжить координировать усилия» в целях сохранения и укрепления этого договора.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта о недопустимости применения или угрозы применения ядерного оружия по итогам двухдневной встречи в Нью-Дели заявили главы министерств иностранных дел G20. В документе отмечалось, что министры стран «Большой двадцатки» выступают за поддержание международного права и многосторонней системы, гарантирующей мир и стабильность.

Ранее директор Департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексей Дробинин отметил, что угроза ядерного конфликта растёт из-за действий западных стран, и российским дипломатам снова предстоит решить задачу по недопущению такого столкновения. Он подчеркнул, что в ядерной войне победителей и побеждённых быть не может, она не должна быть развязана никогда, однако Запад не готов работать над совместным строительством системы коллективной безопасности.