Москва, 21 марта, 2023, 19:39 — ИА Регнум. В Тверском суде зарегистрирован административный протокол по дискредитации ВС РФ в отношении Назарова Дмитрия Юрьевича. Как сообщают СМИ со ссылкой на комментарий суда, речь идёт именно об актёре Дмитрии Назарове, который многократно выступал против СВО, публиковал антивоенные стихи в соцсетях и был уволен из Московского художественного театра имени Чехова (МХТ).

(сс) Svklimkin Актер Дмитрий Назаров.

После увольнения актёр покинул Россию и вместе с женой обосновался в Каннах. При этом артист не перестал нелицеприятно высказываться в адрес России.

Ранее ИА REGNUM писало, что из-за своей позиции оскандалившийся артист также не будет играть главную роль в новой экранизации «12 стульев». Как заявил режиссёр Пётр Зеленов, Дмитрий Назаров в фильме не останется.