Песков: Россия и Китай услышали друг друга в вопросе разрешению кризиса на Украине

Москва, , 19:34 — REGNUM Россия и Китай услышали друг друга в обсуждении плана разрешению кризиса на Украине. Об этом 21 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Довели позиции друг до друга вчера главы государств. Была возможность все разъяснить, они услышали друг друга», — сказал Песков.

В ходе переговоров, президент России Владимир Путин заявил, что представленный Китаем мирный план по Украине, может быть взять за основу для урегулирования. Накануне российский лидер отметил, что Москва внимательно ознакомились предложениями по урегулированию кризиса на Украине, и всегда открыта для переговорного процесса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков выразил сомнение, что «сегодня-завтра» председатель КНР Си Цзиньпин проведёт какой-то разговор с украинской стороной По его словам, Москве не важен факт возможного телефонного разговора Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина прошли в Кремле 21 марта и длились около трех часов. Главы России и Китая подписали ряд документов о сотрудничестве, в частности, заявление о плане развития основных направлений сотрудничества до 2030 года. Как отметил российский лидер, в соглашениях поставлена задача кратно нарастить взаимодействие в восьми сферах, среди которых транспортная, финансовая, энергетическая и торговая. Владимир Путин также добавил, что Москва готова наращивать бесперебойные поставки нефти в Китай. Стороны в ходе переговоров также выразили намерение укреплять взаимодействие на таких международных площадках, как ШОС, БРИКС и G20.