Москва, , 19:41 — REGNUM Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана пока не запланирована, состоится «когда-то». Так 21 марта ответил на вопрос журналистом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган Kremlin.ru

«Не будем анонсировать ничего», — заявил официальный представитель Кремля на вопрос о приблизительных сроках встречи.

Ранее Песков сообщил, что в ходе визита в Москву президента Сирии Башара Асада обсуждались планы по нормализации отношений Дамаска и Анкары. Москва стремится к тому, чтобы прошли прямые переговоры между Асадом и Эрдоганом

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