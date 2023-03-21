Москва, 21 марта, 2023, 19:41 — ИА Регнум. Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана пока не запланирована, состоится «когда-то». Так 21 марта ответил на вопрос журналистом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Эрдоган

«Не будем анонсировать ничего», — заявил официальный представитель Кремля на вопрос о приблизительных сроках встречи.

Ранее Песков сообщил, что в ходе визита в Москву президента Сирии Башара Асада обсуждались планы по нормализации отношений Дамаска и Анкары. Москва стремится к тому, чтобы прошли прямые переговоры между Асадом и Эрдоганом