Москва, 21 марта, 2023, 19:22 — ИА Регнум. Отношения Китая и России демонстрируют здоровую динамику развития. Об этом 21 марта заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Kremlin.ru Владимир Путин и Си Цзиньпин

«Благодаря нашим общим усилиям российско-китайские отношения демонстрируют здоровую и устойчивую динамику развития», — сказал Си Цзиньпин.

Кроме того, глава Китая отметил, что между двумя державами углубляется политическое взаимодоверие, преумножаются общие интересы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что после переговоров в Кремле в Малахитовом фойе Большого Кремлевского дворца лидерами России и Китая был подписан ряд документов. В частности подписано совместное заявление о плане развития основных направлений сотрудничества до 2030 года.

В нем, в частности, определены ключевые направления российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года. Де факто этот документ служит синхронизации развития РФ и КНР.