Си Цзиньпин: Китай и Россия намерены отстаивать нормы международного права по линии ООН, ШОС, G20

Москва, , 19:18 — REGNUM Китай и Россия как постоянные члены СБ ООН будут отстаивать нормы международного права, отмеченные в уставе организации. Об этом 21 марта заявил председатель КНР Си Цзиньпин после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Си Цзиньпин в Москве Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По словам председателя КНР, Китай и Россия, как постоянные члены Совбеза ООН, будут и дальше вместе с международным сообществом решительно отстаивать основополагающие нормы международных отношений, базирующиеся принципах Устава ООН.

Глава КНР также подтвердил, что Китай и Россия намерены укреплять взаимодействие на других международных площадках, включая ШОС, БРИКС и G20.

«Будем укреплять сотрудничество в рамках многосторонних механизмов, включая БРИКС, ШОС, «Большой двадцатки», — уточнил Си Цзиньпин. — продвигать подлинную многосторонность».

Как сообщало ИА REGNUM, официальные переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина прошли в Кремле 21 марта, продлившись около трех часов. Главы России и Китая подписали ряд документов о сотрудничестве. В частности, подписано заявление о плане развития основных направлений сотрудничества до 2030 года. Как отметил Владимир Путин, в подписанных соглашениях поставлена задача кратно нарастить сотрудничество в восьми сферах, среди которых транспортная, финансовая, энергетическая и торговая. Глава Российского государства также добавил, что Москва готова наращивать бесперебойные поставки нефти в Китай.