Москва, 21 марта, 2023, 19:15 — ИА Регнум. Китай выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине и за диалог между сторонами. Об этом 21 марта по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина с участием делегаций стран в расширенном составе заявил китайский лидер.

Kremlin.ru Си Цзиньпин

«Мы за мир и диалог по Украине», ― подчеркнул Си Цзиньпин.

Он отметил, что Китай «стоит на верной стороне истории». Председатель КНР также добавил, что выступает за поддержание тесных контактов с Путиным «на благо развития российско-китайских отношений».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля Китай представил свой план по урегулированию конфликта на Украине. Пекин призвал все стороны прекратить боевые действия, отказаться от менталитета холодной войны и начать переговоры. Кроме того, Пекин выступил против поставок оружия на Украину.

Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона внимательно ознакомились с предложениями Китая. По его словам, этот мирный план может быть взять за основу для урегулирования.