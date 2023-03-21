В последние дни в ВСУ, словно пылесосом, вытягивают с высоких политических должностей бывших военных. Это значит, что украинское наступление — дело ближайшего времени, его подготовка уже на завершающей стадии.

Илья Ропшин, , 20:39 — REGNUM В понедельник, 20 марта, Верховная Рада Украины прекратила полномочия народного депутата от «Европейской солидарности» Михаила Забродского. Но для тех, кто следит за украинской политикой, новость была ожидаема. Ещё в пятницу, 17 марта, ведущие украинские СМИ, а также некоторые парламентарии сообщили, что Забродский сам слагает полномочия. Издание «Украинская правда» опубликовало фотографию заявления Забродского, датированного ещё 10 марта.

Михаил Забродский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

При этом и масс-медиа, и политики утверждали, что народный депутат станет заместителем главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного. «Генерал Забродский уже давно помогает Генеральному штабу, лично Валерию Залужному», — сообщил член фракции «Голос» Ярослав Юрчишин.

От Питера до Косово

Забродский — не просто генерал. Он один из самых знаменитых военачальников современной Украины.

Ему 50 лет. Как и многие украинские элитарии, он родился в Днепропетровске. Но вот высшее образование Забродский получил уже в независимой России: в 1994 году будущий украинский народный депутат окончил Военную инженерно-космическую Краснознамённую академию имени А. Ф. Можайского, после чего в течение пяти лет проходил военную службу по контракту в Вооружённых силах Российской Федерации.

Отслужив пять лет в ВС РФ, он вернулся на малую родину и в 2000 году начал служить уже в 95-й отдельной аэромобильной бригаде Вооружённых сил Украины в должности комвзвода. Спустя 13 лет Забродский стал командиром этой бригады.

Командующий Высокомобильными десантными войсками ВСУ генерал-лейтенант Михаил Забродский (слева) в 95-й ОДШБр, 2017 год Mil. gov. ua

С 2005 по 2006 год по программе международной военной помощи он проходил обучение в США в Колледже командования армии и Объединённого командования начальников штабов. В 2009 году его назначили на должность командира украинского контингента в Косово, основу которого составляли военнослужащие 95-й бригады

Слава одарённого военачальника к Забродскому пришла в 2014 году, когда Киев начал карательную операцию против жителей Донбасса.

Рейд

С 19 июля по 10 августа подразделения 95-й бригады под руководством полковника Забродского и при взаимодействии с подразделениями 25-й отдельной аэромобильной и 30-й и 51-й отдельных механизированных бригад совершили 460-километровый рейд из Славянска в Мариуполь. При этом 160 км рейда проходило по тылам ополчения.

«Если быть точным, из 460 километров этого рейда только 160 проходили по контролируемым боевиками (ополчением Донбасса. — Ред.) территориям, где наши десантники с минимальными потерями буквально с хода захватывали мощные вражеские укрепления, как это было под Лисичанском. Тем самым был обеспечен проход других войск, которые двигались следом за 95-й бригадой», — рассказывал позже сам Забродский.

Конечно, тут не обошлось без традиционной украинской «перемоги». Так совершенно фантастически выглядят «мощные укрепления» ополченцев из легендарной бригады «Призрак» Алексея Мозгового, которые вели фактически партизанскую войну против регулярных украинских войск и летом 2014 г. просто не располагали какими-либо серьезными укрепрайонами. Основными оборудованными узлами обороны были обычные блок-посты.

Именно во время рейда Забродского украинцам удалось на время взять Саур-Могилу. Эта стратегическая высота закрывала узкое горлышко «котла», в котором оказались украинские войска, пытавшиеся отрезать Донбасс от границы с Россией. Центром событий стал погранпереход Изварино в Луганской области. Украинские войска, которые рвались к нему, сами оказались прижаты к границе с Россией и отрезаны ополченцами от основных сил. Вот им то на выручку и спешили украинские десантники во главе с Забродским.

Бой под Саур-Могилой 12 июня 2014 года (сс) Pichkur.

Подчинённые комбрига уверяли: без Забродского рейд не был бы столь удачным.

«Мы отправились туда вытащить хлопцев из Изварино — а чтобы это сделать, нужно было пройти через Саур-Могилу. Словом, мы реально залезли в тыл врага, в самую задницу. И вылезли оттуда только благодаря Забродскому — его хитрости и его интуиции», — заявлял комбат 1-го батальона 95-й бригады.

Впрочем, и здесь победные реляции украинцев не отражают полноты картины. Например, именно в ходе этого рейда ополченцами была уничтожена колона десантников, прорывавшаяся через город Шахтерск.

Не удивительно, что некоторые солдаты Забродского и вовсе настаивали, что во время рейда им противостояло не ополчение, а кадровые российские военные — те, кого позднее в Донбассе прозвали «Северным ветром».

Из генералов в депутаты и обратно

Несмотря на то, что потерь в Изваринском котле Украине избежать не удалось, Забродский стал, пожалуй, самым прославленным украинским военачальником времён начала карательной операции в Донбассе.

23 августа 2014 года ему присвоили звание Героя Украины, а на следующий день он уже командовал парадом в честь Дня независимости Украины. Когда по Крещатику маршировали украинские военные, их побратимы, попавшие в плен в «Изваринском котле», под конвоем ополченцев шли по улице Артема Донецка.

Но на Забродском это не сказалось. Его тактический гений превозносили и западные эксперты.

В итоге в марте 2015 года Забродского назначили командующим Высокомобильными десантными войсками Украины (позже — Десантно-штурмовыми войсками). 3–4 июня 2015 г. именно он командовал украинскими формированиями в ходе боёв за пригород Донецка Марьинку, которую силы ДНР безуспешно попытались взять под контроль.

Член интербригады участвует в боях за Марьинку. Кадр из видео с канала: 17 КАНАЛ

А уже 1 августа Забродский получил первое генеральское звание — он стал генерал-майором.

В ноябре 2017 года Забродского назначили командующим сил «Антитеррористической операции». Именно под его руководством произошла одна из самых масштабных ротаций в «зоне АТО», во время которой на передовую зашли несколько бригад десантно-штурмовых войск.

В августе 2019 г. популярный военачальник подает в отставку, чтобы принять участие в политике. Он становится депутатам Верховной Рады по спискам блока «Европейская солидарность» Петра Порошенко. Тогда многие верили, что Зеленский выполнит свои обещания установить мир в Донбассе, и украинские ястребы вроде Забродского пытались в новых обстоятельствах обеспечить себе комфортное будущее.

Сценарии украинского наступления

И вот прославленный военачальник возвращается в войска, что заставляет подозревать: Украина готовит новую штурмовую операцию, подобную летнему рейду Забродского 2014 года, и подготовка эта уже вышла на финишную прямую.

Есть несколько вариантов, где может пройти этот рейд.

Самый очевидный — окрестности Бахмута. 20 марта — в тот же день, когда Рада прекратила полномочия Забродского, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к министру обороны России Сергею Шойгу с открытым письмом.

«По имеющейся информации, в конце марта — начале апреля противник планирует начать широкомасштабное наступление и нанести фланговые рассекающие удары с целью отрезать подразделение ЧВК «Вагнер» от основных сил ВС РФ», — писал Пригожин.

Евгений Пригожин. Government of the Russian Federation

В связи с этим он попросил главу Минобороны РФ принять все необходимые меры, чтобы предотвратить отсечение ЧВК «Вагнер» от основных сил ВС РФ, так как оно «приведёт к негативным последствиям для СВО».

Ещё одно направление вероятного украинского удара — граничащие с северными украинскими областями регионы России.

«Безусловно, если мы берем с Севера на Юг, высока вероятность того, что один из ударов придется по нашей территории в районе города Белгород», — отмечал всё тот же Пригожин в интервью РИА ФАН 17 марта.

По его словам, выход ВСУ на территорию РФ дестабилизирует внутриполитическую обстановку и создаёт разменную карту. И вполне вероятно, такими планами украинского командования объясняются попытки диверсионных действий в районе Белгорода.

Но есть и ещё одно направление, на которое намекают сами украинцы.

Группировка «Одесса»

Забродский стал не единственным украинским политиком и военным, который отправился в отставку в эти дни.

Ранее со своей должности был снят глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

«Борьба продолжается… И я считаю, что должен делать то, что умею лучше, — убивать врагов и воевать ради будущего Украины. Надеюсь, что скоро я вернусь к своему любимому делу. Но моя душа и сердце остаются навсегда в Одессе», — заявил сам Марченко в своём прощальном обращении 15 марта.

Максим Марченко. (сс) Екатерина Гончар

Сам он в прошлом — командир печально известного батальона «Айдар», запрещенного в России. После этого Марченко был замкомбрига 92-й отдельной механизированной бригады, а с мая 2018 по сентябрь 2021 года командовал 28-й отдельной мехбригадой, в составе которой принимал непосредственное участие в ряде военных операций.

Вечером 20 марта стало известно, что командование группировки украинских войск «Одесса» разделило южный регион Украины на «красную», «жёлтую» и «зелёную зоны для журналистов». Об этом сообщило Оперативное командование «Юг».

В «красной зоне» запрещена работа даже аккредитованных представителей СМИ. В эту зону вошли не только примыкающие к линии фронта районы Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей, но и приграничные районы Одесской и Винницкой областей.

Кроме того, к «красной зоне» отнесли все объекты критической и военной инфраструктуры, морские и речные порты, независимо от географического расположения.

Всё это заставляет предположить, что украинское командование думает не только об атаках на херсонском и запорожском направлениях, но и не распрощалось с идеей похода на Приднестровье.

Однако каким бы ни было направление украинского удара, симптоматично, что в последние дни в ВСУ, словно пылесосом, вытягивают с политических должностей опытных военачальников. Это значит, что украинское наступление — дело ближайшего времени, его подготовка уже на завершающей стадии.