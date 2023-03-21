Сенатор Цеков: вопрос поставок снарядов с обеднённым ураном Киеву нужно поднять в Совбезе ООН

Москва, , 19:10 — REGNUM Поставка Киеву снарядов с обеднённым ураном недопустима, так подобные боеприпасы загрязняют территорию. Об этом 21 марта заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Сергей Цеков Council.gov.ru

Он отметил, что снаряды с обеднённым ураном занимают промежуточное положение между обычными боеприпасами и «грязной» ядерной бомбой. Сенатор призвал поднять вопрос в Совбезе ООН о недопустимости применения данных снарядов. Цеков также обвинил британские власти в стремлении причинить вред Украине.

«Они готовы использовать то, что причинит урон территории Украины, независимого от того, под чьим контролем она находится», — сказал крымский сенатор.

Напомним, ранее заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что на Украину будут поставлять снаряды с обеднённым ураном, обладающие бронебойным эффектом.

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