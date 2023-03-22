Москва, 22 марта, 2023, 09:00 — ИА Регнум. На площадках VII Московского экономического форума ведущие эксперты обсудят особенности современной идеологии и определят ключевые особенности битвы за умы в информационных войнах. Главной темой форума, который пройдет в Москве 4 и 5 апреля, станет «Новый мир. Новая индустриализация».

Пресс-служба Московского экономического форума

В форуме примут участие владельцы и руководители крупнейших производственных предприятий и агрохолдингов, академики, представители государственных органов власти и общественных организаций, известные экономисты, политологи, публицисты и культурные деятели.

«Для качественного прорыва в экономике и для повышения уровня жизни людей недостаточно решать только задачу роста производства и обеспечения технологического суверенитета, необходимо также уделять особое внимание вопросам социального и культурного развития, — считает председатель форума, президент ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин. — Именно поэтому наша программа традиционно посвящена не только экономическим темам, но также затрагивает наиболее значимые аспекты в формировании и развитии общественных институтов, в сфере внутренней и внешней политики».

По словам Константина Бабкина, одна из главных задач МЭФ-2023 заключается в том, чтобы объединить общество и сформировать программу развития, а в дальнейшем способствовать реализации этой программы, включая привлечение экспертов форума.

Тематические сессии МЭФ-2023 посвящены идеологическим, информационным и духовным аспектам развития современного общества. Сомодераторами дискуссии «Идеология. Образ будущего и цели развития» выступят политологи и публицисты Андрей Кобяков и Маринэ Восканян. Ее участники — историки, философы и писатели — обсудят вопросы целеполагания, государственной идеологии развития и образа позитивного будущего нашей страны.

Обсуждение на тему «Инфовойны. Битва за умы в поле смыслов. Методы ведения» будет модерировать журналист и политолог Алексей Чадаев, а информационные аналитики, медиамаркетологи и журналисты затронут вопросы, посвященные ключевым навыкам противодействия информационным войнам, а также развитию психологической устойчивости и объективности.

МЭФ-2023 состоится на площадке Цифрового делового пространства (улица Покровка, 47). Открыта регистрация участников. Программа МЭФ-2023 представлена на сайте форума.