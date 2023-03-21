Москва, 21 марта, 2023, 19:01 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу, комментируя инициативу Великобритании поставлять Киеву боеприпасы с обеднённым ураном, заявил, что России придётся подумать, чем ответить.

Иван Шилов ИА REGNUM Шойгу

Шойгу напомнил, что существуют свидетельства того, что применение таких боеприпасов вредит здоровью.

«Я не случайно сказал про ступени, ступеней меньше и меньше», — заявил Шойгу журналистам, отвечая на вопрос, стал ли мир на шаг ближе к ядерному столкновению из-за планов Лондона.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее в этот день заявил, что не удивится поставкам Великобританией на Украину боеприпасов, так как Запад уже потерял ориентиры в том, что касается их действий, и в том, как эти действия подрывают стратегическую стабильность во всем мире.

Президент России Владимир Путин при этом подчеркнул, что российская сторона будет вынуждена отреагировать в случае, если Великобритания поставит Украине снаряды с обеднённым ураном.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон поставит Украине боеприпасы с обеднённым ураном.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что такое оружие наносит вред не только тем, против кого его применяют, но и местным жителям, провоцируя онкологические заболевания.