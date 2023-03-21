Путин пригласил китайских спортсменов на цифровые «Игры будущего» в Казань
Москва, 21 марта 2023, 19:27 — REGNUM Президент России Владимир Путин надеется, что спортсмены из Китая примут участие в цифровых соревнованиях «Игры будущего», которые пройдут в Казани в 2024 году. Об этом он заявил 21 марта, выступая в Кремле после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.
«Конечно, ждём делегацию китайских спортсменов весной следующего года в Казани на первом международном мультиспортивном турнире «Игры будущего» по инновационным видам спорта», — сказал Путин.
Кроме того, Китаю предложили продолжить инициативу России и провести вторые «Игры будущего».
Соревнования на «Играх будущего» в Казани будут проходить за компьютерами. Планируется проводить виртуальные гонки, футбол, баскетбол и другие игры.