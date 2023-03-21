Путин заявил, что мирный план Китая по Украине может быть взят за основу
Путин: план КНР по Украине может быть взят за основу мирного урегулирования конфликта
Москва, 21 марта, 2023, 18:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что представленный Китаем мирный план по Украине может быть взять за основу для урегулирования.
Накануне по итогам личной встречи с лидером КНР Си Цзиньпином в Москве российский лидер отметил, что российская сторона внимательно ознакомилась с предложениями по урегулированию кризиса на Украине, и РФ всегда открыта для переговорного процесса.
В конце февраля Китай представил свой план по урегулированию конфликта. Пекин призвал все стороны прекратить боевые действия, отказаться от менталитета холодной войны и начать переговоры. Кроме того, Пекин выступил против поставок оружия на Украину.
Си Цзиньпин в качестве главы государства с 2013 года посетил Россию восемь раз, больше, чем любую другую страну. Всего за последние десять лет Владимир Путин и Си Цзиньпин встречались более 40 раз в различных форматах. В этот раз китайский лидер посетил РФ первой после своего переизбрания на пост главы компартии.
Переговоры Путин и Си Цзиньпин назвали продуктивными и дружескими.