Москва, , 18:48 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин высказался против того, чтобы какие бы то ни было организации или государства наносили ущерб другим странам. Такого мнения придерживаются и в Китае, и в России. Об этом президент РФ заявил по итогам официальных переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, состоявшихся 21 марта в Кремле.

Владимир Путин © Сергей Карпухин/РИА Новости

Напомним, встреча китайского и российского лидера завершилась несколько минут назад. Она проходила в рамках официального визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию. Результом переговоров стало подписание совместного заявления о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года. В документе прописаны все сферы взаимодействия между Россией и Китаем в сфере экономики.

Это первая встреча главы Китая и России после избрания Си Цзиньпина на третий срок председателем КНР. Накануне, 20 марта, состоялась его неформальная встреча с Путиным, которая длилась более 4,5 часа. Сегодня был основной день переговоров. Визит Си продлится до 22 марта.