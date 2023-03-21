Москва, 21 марта, 2023, 18:48 — ИА Регнум. Переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Москве стали поводом для того, чтобы Запад занервничал. Об этом 21 марта заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Алексей Майшев, РИА «Новости» Официальная церемония встречи. С Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

«Очень нервничают, заметно, конечно, повод есть», — сказал журналистам Ушаков.

По его словам, две великие державы, соседи решают самые важные вопросы мировой политики. Наверное, соперники в какой-то степени нервничают, это вполне естественно, — уточнил Юрий Ушаков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москве не важен факт возможного телефонного разговора председателя КНР Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского по украинскому кризису.

Лидер Китая Си Цзиньпин прибыл в Москву 20 марта с государственным визитом. Председатель КНР провёл неформальную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным 20 марта, которая длилась более четырёх часов. Си Цзиньпин находится с госвизитом в РФ по 22 марта. Стороны 21 марта подписали ряд документов о сотрудничестве. В частности, подписано заявление о плане развития основных направлений сотрудничества до 2030 года. Как отметил президент РФ, в подписанных соглашениях поставлена задача кратно нарастить сотрудничество в восьми сферах, среди которых транспортная, финансовая, энергетическая и торговая.