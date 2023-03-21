Москва, 21 марта, 2023, 18:43 — ИА Регнум. Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, которые состоялись 21 марта в Кремле, прошли успешно. Об этом на пресс-конференции по итогам встречи заявил российский лидер Владимир Путин.

Павел Быркин/ТАСС Официальная церемония встречи.

Глава государства подчеркнул, что в России искренне рады принимать китайского лидера. Путин также подчеркнул, что переговоры были конструктивными.

Президент РФ отметил, что Россию и Китай связывают узы добрососедства, а отношения между двумя странами в настоящий момент находятся на наивысшем уровне. Кроме того, российский лидер поддерживает постоянный контакт с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Это позволяет находить в любых, даже самых сложных ситуациях решения и держать на личном контроле все актуальные вопросы двусторонней и международной повестки», — указал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта в Александровском зале Большого Кремлевского дворца состоялись переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в расширенном составе. Они длились почти три часа.

Также ожидается, что главы государств подпишут ряд совместных документов и сделают итоговые заявления.