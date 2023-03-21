Москва, 21 марта, 2023, 18:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин подписали 21 марта в Москве ряд документов о сотрудничестве.

Григорий Сысоев, РИА «Новости» С Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином перед началом российско-китайских переговоров в узком составе.

Так, после переговоров в Кремле в Малахитовом фойе Большого Кремлевского дворца состоялась церемония подписания документов. В частности, подписано заявление о плане развития основных направлений сотрудничества до 2030 года. Как отметил президент России, в подписанных соглашениях поставлена задача кратно нарастить сотрудничество в восьми сферах, среди которых транспортная, финансовая, энергетическая и торговая.

Путин призвал правительства РФ и КНР без раскачки приступить к реализации положений плана. Глава государства также отметил, что Москва готова наращивать бесперебойные поставки нефти в Китай, широкие перспективы сотрудничества открываются и в газовой сфере. Будут расширяться поставки СПГ. Также, указал российский лидер, есть возможности для наращивания экспорта в КНР мяса, зерна и других категорий товаров.

Си Цзиньпин находится с госвизитом в РФ 20–22 марта.

Накануне состоялась неформальная встреча двух лидеров, которая длилась около 4,5 часа. Как отметил помощник президента России Юрий Ушаков, встреча была полезна для обеих сторон. 21 марта в Кремле состоялась официальная церемония встречи Путина и Си Цзиньпина. Также китайский лидер провёл переговоры с премьером РФ Михаилом Мишустиным.