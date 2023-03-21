Москва, 21 марта, 2023, 18:35 — ИА Регнум. Москве не важен факт возможного телефонного разговора председателя КНР Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского в плане разрешения украинского кризиса. Об этом журналистам 21 марта сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Kremlin.ru Юрий Ушаков

«В данном контексте совершенно не важен этот факт возможного разговора. Я даже не знаю, подтвердила это или нет китайская сторона», — сказал Ушаков.

Помощник президента РФ также выразил сомнение, что «сегодня-завтра» председатель КНР проведёт какой-то разговор с украинской стороной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Юрий Ушаков заявил, что президент РФ Владимир Путин не планирует встречаться с главой США Джо Байденом после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

Лидер Китая Си Цзиньпин прибыл в Москву 20 марта с государственным визитом. В тот же день состоялась неформальная встреча председателя КНР с президентом РФ Владимиром Путиным, которая длилась более четырёх часов. Си Цзиньпин пригласил президента России Владимира Путина посетить в этом году Китай с визитом. Приглашение также получил глава российского правительства Михаил Мишустин.

Во время официальной встречи 21 марта в Кремле лидеры России и Китая обсудили планы дальнейшего развития отношений и стратегического взаимодействия двух стран.