Москва, , 18:34 — REGNUM Переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина завершены в Кремле. Встреча на высшем официальном уровне длилась три часа.

Официальная церемония встречи. С Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. © Павел Быркин, ТАСС

Как сообщалось, председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию с официальным визитом 20 марта. Он принял приглашение Владимира Путина, совершив свой первый иностранный визит после избрания на третий срок руководителем Китая.

В первый день состоялась неформальная встреча двух лидеров, продлившаяся более 4,5 часа, на которой они поделились мнениями по широкому спектру вопросов.

Сегодня, 21 марта, состоялся основной день переговоров. Он проходил в узком и расширенном формате в составе делегаций двух стран.