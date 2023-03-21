Вена, , 19:05 — REGNUM НАТО полностью утратила связь с реальностью в своих попытках навредить России. Об этом 21 марта заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

НАТО, Россия и Украина Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По мнению политика, «англосаксы» взяли за правило принцип, что всё, что направлено против России, им вполне позволяется делать.

«В попытке досадить нашей стране агрессивные натовцы полностью утратили связь с реальностью. Англосаксы уже давно приняли на вооружение принцип, согласно которому «Всё дозволено, что против России», — сказал Гаврилов.

Так жёстко Гаврилов отреагировал на заявление заместителя министра обороны Великобритании Аннабель Голди Читайте также: о поставке на Украину боеприпасов с обеднённым ураном.

Напомним, 21 марта она заявила, что наряду с поставками Киеву «эскадрона боевых танков Challenger 2», Британия планирует передать «бронебойные снаряды, содержащие обеднённый уран».