Вена, 21 марта, 2023, 19:05 — ИА Регнум. НАТО полностью утратила связь с реальностью в своих попытках навредить России. Об этом 21 марта заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО, Россия и Украина

По мнению политика, «англосаксы» взяли за правило принцип, что всё, что направлено против России, им вполне позволяется делать.

«В попытке досадить нашей стране агрессивные натовцы полностью утратили связь с реальностью. Англосаксы уже давно приняли на вооружение принцип, согласно которому «Всё дозволено, что против России», — сказал Гаврилов.

Так жёстко Гаврилов отреагировал на заявление заместителя министра обороны Великобритании Аннабель Голди о поставке на Украину боеприпасов с обеднённым ураном.

Напомним, 21 марта она заявила, что наряду с поставками Киеву «эскадрона боевых танков Challenger 2» Британия планирует передать «бронебойные снаряды, содержащие обеднённый уран».