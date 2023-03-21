Ушаков: Путин может посетить Китай в текущем году

Москва, , 18:30 — REGNUM Визит президента России Владимира Путина в Китай возможен уже в текущем году. Об этом 21 марта сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Владимир Путин Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Об этом шла речь, я уже сказал и думаю, что возможность поездки в Пекин в этом году существует», — сказал Ушаков.

При этом он не смог ответить на вопрос о возможных сроках визита Путина в Китай.

Председатель Китая Си Цзиньпин в первый день визита в Москву 20 марта пригласил Путина посетить Пекин. Лидер КНР пробудет в России до 22 марта. Неформальная встреча президента России и Си Цзиньпина была полезной для обеих сторон переговоров, добавил Ушаков.

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