Киров, 21 марта, 2023, 18:17 — ИА Регнум. В Кировской области по итогам торгов определён подрядчик, который выполнит работы по разработке проектно-сметной документации на строительство нового здания поликлиники Кировской областной клинической больницы. Как сообщает пресс-служба правительства Кировской области, сумма контракта почти на 5 миллионов меньше, чем было заявлено изначально.

Пресс-служба администрации Кировской области Проект нового поликлинического здания Кировской областной клинической больницы

В августе 2022 года проект нового корпуса облбольницы был презентован главе региона Александру Соколову. Он отметил особую значимость объекта и поддержал необходимость строительства. «Существующая поликлиника областной больницы — двухэтажное здание, которое было построено более 70 лет назад, оно морально и физически устарело, — рассказали в региональном министерстве здравоохранения. — Реконструкция корпуса нецелесообразна, в нём технически невозможно установить лифты, а гардероб размещён в подвальном помещении. На данный момент реальная загруженность поликлиники в разы превышает расчетную».

Новое здание будет построено рядом с существующей поликлиникой. Общая площадь застройки составит около полутора тысяч квадратных метров. Корпус будет четырехэтажным с двумя лифтами. На площади более пяти тысяч квадратных метров разместятся 45 кабинетов узких специалистов и современная лечебно-диагностическая база: кабинеты функциональной диагностики (УЗИ, ЭКГ, ФВД), эндоскопические и рентгенологические кабинеты, а также экспресс-лаборатория.

Как отметил главный врач Кировской областной клинической больницы Вадим Ральников, строительство нового здания поликлиники КОКБ позволит увеличить её мощность в 3 раза: с 200 до 600 посещений в день, организовать удобную и понятную навигацию для пациентов с разделением потоков посетителей. «Поликлиника КОКБ — главная специализированная консультативно-диагностическая поликлиника Кирова и области. Здесь ведётся приём пациентов узкими специалистами по 18 профилям, проводится отбор пациентов на операции, а также для лечения по программе оказания высокотехнологичной медицинской помощи, — сообщил Ратников. — Специалисты поликлиники наблюдают и корректируют лечение пациентов, которые ранее были прооперированы и пролечены в Кировской областной больнице».

По словам первого зампреда правительства области Дмитрия Курдюмова, разработка проектно-сметной документации должна завершиться до 1 декабря текущего года, возвести здание планируется до конца 2024 года. «Строительство современной поликлиники КОКБ позволит значительно повысить доступность и качество оказания специализированной консультативной помощи жителям региона, и, что особенно важно, сделает их пребывание в поликлинике более комфортным и безопасным. Мы ставим задачу не просто увеличения площадей поликлиники, а создание в структуре ведущей клиники региона современного консультационно-диагностического центра с широким функционалом и мощным техническим оснащением», — отметил первый зампред.