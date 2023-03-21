Глава Минфина США Джанет Йеллен призвала Конгресс повысить потолок госдолга без условий

Вашингтон, , 18:15 — REGNUM Конгресс Соединенных Штатов должен повысить потолок госдолга без условий, идея очередности платежей — тот же дефолт, только с другим названием. Об этом 21 марта заявила министр финансов США Джанет Йеллен, выступая на заседании Американской банковской ассоциации.

Джанет Йеллен Federalreserve

«Недопущение дефолта, гарантирование того, что правительство платит по счетам, обязательства по которым нам уже переданы Конгрессом, является попросту базисной ответственностью Конгресса перед американским народом», — отметила министров финансов США.

По словам Джанет Йеллен, министерство финансов ежедневно производит миллионы платежей. Система выстроена так, чтобы оплачивать счета вовремя, а не откладывать это или пытаться сортировать платежи по разным категориям, погашать одни раньше других, отметила Йеллен.

«Есть причина, по которой министры финансов, представляющие обе партии, отвергали идею выстраивания приоритетов как рискованную и опасную идею. Выстраивание приоритетов является не чем иным, как дефолтом под другим названием», — подчеркнула глава Минфина США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-помощник министра финансов США в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс сообщил, что несмотря на заявление президента США Джо Байдена, банковской системе страны угрожает опасность. По его словам, американские банки будут вынуждены избавиться от активов на балансе, что приведет к дальнейшему обесцениванию бумаг. Робертс уточнил, что пять крупнейших банков США несут риски вдвое больше мирового ВВП.