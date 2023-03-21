Москва, , 18:09 — REGNUM В отношении американского фонда Wikimedia Foundation Inc, издающего Википедию, составлены новые административные протоколы. Компании грозят штрафы до 12 млн рублей. Об этом 21 марта сообщает «Интерфакс».

По данным издания, рассмотрение материалов дела состоится 6, 13 и 18 апреля в мировом судебном участке №422 Таганского района Москвы. Суд рассмотрит протоколы Роскомнадзора, которые были составлены из-за отказов фонда удалить запрещенный в России контент, а именно — лживую информацию о проведении Россией спецоперации на Украине и материалы о зацепинге.

Ранее фонд Wikimedia уже был оштрафован «из-за отказа удалить недостоверную информацию о спецоперации на Украине». К тому же из-за невыполнения обязанностей по удалению противоправной информации Роскомнадзор обязал поисковики сообщать, что фонд нарушает российские законы.