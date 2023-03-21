Боец ДНР рассказал об изощрённых способах побега ВСУ из Мариуполя

Мариуполь, ДНР, , 18:07 — REGNUM Военнослужащие ВСУ и сотрудники МВД Украины захватывали заложников, чтобы сбежать из Мариуполя. Об этом ИА REGNUM рассказал военнослужащий стрелкового полка Народной милиции ДНР Александр с позывным KILA.

Боец милиции ДНР Александр «KILA» (слева) с сослуживцем Фото из личного архива Александра«KILA» © ИА REGNUM

Он рассказал, что его батальон контролировал участок трассы между Бердянском и Мариуполем. Там было развёрнуто несколько блок-постов, и поставлена задача задерживать подозрительные элементы. Военнослужащий рассказал, что случаев задержания подозрительных лиц было немало.

«Представьте себе, едет машина с гражданскими. Впереди — муж и жена, сзади — двое детей и мужчина в гражданском, прикидывающийся хлюпиком. Мы много видели перепуганных гражданских лиц, но то выражение дикого страха на лице у мужа с женой мы еще не встречали. Наше отделение сразу догадалось, что что-то не так, но не подавали виду. Сначала попросили выйти маму с детьми, проверили их документы и специально под предлогом детальной проверки увели их на безопасную дистанцию. Вывели водителя (мужа этой женщины). А потом под дулом АК вывели пассажира и, как можно догадаться, разоружили его. Мы сразу поняли, что этот нацист взял семью в заложники, чтобы выехать из Мариуполя. И таких случаев было около десяти», — рассказал KILA.

Боец милиции ДНР Александр «KILA» Фото из личного архива Александра«KILA» © ИА REGNUM

По словам Александра, наиболее изощрённые способы избежать ответственности использовали некоторые сотрудники МВД Украины.

«Что мы только не видали: и фуфайки, пропахшие навозом, и несушки в руках, и в рясы переодевались. Но наш зоркий глаз ничем не замылить. Опасные элементы мы выявляли и передавали в штаб», — добавил боец.

При этом стоит отметить, что многие сотрудники полиции, работавшие ещё во времена киевского режима, после освобождения Мариуполя оказывали помощь мирным жителям, а затем остались и продолжили работу в составе российских правоохранителей.

По словам бойца, сложнее всего было собрать доказательную базу, чтобы убедиться, что задержали причастного к преступлениям против человечества. Александр отметил, что бойцы досматривали буквально каждого мужчину, чтобы точно не пропустить украинских националистов.

Военнослужащий отметил, что пластиковые удостоверения МВД Украины прятали не только под стельками обуви, но и монтировали в подошвы. Сложнее было с SIM-картами — она маленькая, её можно спрятать в обувь, ремень, шапку, козырек бейсболки, воротник, за зубами.

«То, как мы выявляли нежелательные элементы, можно писать в учебниках. В марте и апреле служили на износ, а уже в мае работы, если так можно сказать, подсократилось, и командованием было решено перевести нас на более горячие участки. Конкретно мой взвод попал под Угледар и при взятии очередного опорника получил ранение», — подытожил KILA.

Александр «KILA» после ранения Фото из личного архива Александра«KILA» © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, накануне глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли заявил, что ВСУ не удастся в 2023 году вытеснить российские силы с территорий, которые киевское руководство считает своими. По его мнению, военными средствами Киев не достигнет своих целей, а на дипломатическое урегулирование конфликта представители киевской власти идти отказались.