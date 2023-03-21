Ушаков: неформальная встреча Путина и Си Цзиньпина была полезной для обеих сторон

Москва, , 18:15 — REGNUM Неформальная встреча президента России Владимира Путина и прибывшего в Москву председателя Китая Си Цзиньпина была полезной для обеих сторон переговоров. Об этом 21 марта заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Владимир Путин с Си Цзиньпин Официальное интернет-представительство президента Россиии

«Беседа была полезна для обеих сторон», — сказал он.

Ушаков также отметил, что предложенный Китаем план разрешения кризиса на Украине раздражает Запад, но вызывает уважение в Москве.

Неформальная беседа лидеров России и Китая проходила 20 марта, в день приезда Си Цзиньпина в Москву. Встреча длилась более четырёх часов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на той встрече обсуждали план Пекина о мирном урегулировании на Украине.