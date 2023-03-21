Москва, , 18:05 — REGNUM Россия выступает за развитие расчётов с другими странами в китайских юанях. Об этом 21 марта в ходе российско-китайских переговоров в расширенном составе заявил президент России Владимир Путин.

Владимир Путин Дарья Драй © ИА REGNUM

«Мы за использование китайских юаней в расчётах между Россией и странами Азии, Африки, Латинской Америки», ― уточнил глава государства.

Российский лидер выразил уверенность в том, что «формы расчётов в юанях будут развиваться между российскими партнёрами и их коллегами в третьих странах».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент РАНХиГС, кандидат экономических наук Николай Кульбака заявил, что китайский юань может через десять лет сменить американский доллар в качестве мировой валюты. При этом, по его словам, до этого времени ситуация не изменится, и первенство доллара оспаривать никто не будет.

Эксперты полагают, что переход российских бизнесменов на расчёты в юанях не несёт для них каких-либо значимых рисков.