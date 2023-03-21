Тверь, 21 марта, 2023, 18:02 — ИА Регнум. В Тверской области проходят мероприятия, посвященные Всемирному дню поэзии, который отмечается сегодня, 21 марта. Старт празднику дан в столице Верхневолжья. Местом проведения мероприятий традиционно стал Дом поэзии Андрея Дементьева, где 20 марта прошла торжественная церемония открытия праздника. Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, участниками события стали знаменитые писатели, победители Всероссийского конкурса «Зеленый листок», известные артисты, жители Верхневолжья.

Пресс-служба правительства Тверской области Дом поэзии Андрея Дементьева в Твери

Приветствие организаторам, участникам и гостям торжественного мероприятия направил губернатор Тверской области Игорь Руденя. «В 2023 году исполнится 95 лет со дня рождения патриота тверской земли — поэта Андрея Дмитриевича Дементьева, — напомнил глава региона. — Его выдающееся творчество всегда будет жить в наших сердцах, воспитывать у молодого поколения искреннюю любовь к родному языку и литературе, уважение к историческому и культурному наследию нашего народа. Современные поэты продолжают эти традиции и вносят свою лепту в развитие поэтического искусства. Уверен, что сегодняшнее мероприятие станет для всех участников большим и ярким праздником, запомнится насыщенной и содержательной программой и, конечно, откроет новые имена талантов России».

В рамках открытия праздника состоялись презентация авторских сборников молодых поэтов, урок по художественному чтению с участием популярного певца и ведущего Марка Тишмана, мастер-класс от членов жюри премии Андрея Дементьева. На набережной реки Волги прошла церемония возложения цветов к памятнику Андрею Дементьеву, а затем в Тверской академической филармонии началось торжественное награждение победителей III Всероссийской поэтической премии имени Андрея Дементьева.

«Жюри было трудно определять победителей, потому что участники в этом году очень сильные. Хотелось всех отметить и наградить», — рассказала художественный руководитель Дома поэзии Анна Пугач. «Состав номинантов в этом году очень сильный, конкуренция была серьезная, — согласен с Анной Пугач член жюри — известный критик Павел Басинский. — Нет никаких четких критериев в оценке поэзии, но, в первую очередь, мы смотрели на качество стихов, их технический уровень. Для того, чтобы заявить о себе, нужно обладать высокой поэтической техникой, но при этом писать искренние стихи, чтобы они доходили до души».

Победителем конкурсного отбора в номинации «Молодой поэт» стала Стефания Данилова — автор сборника стихотворений «Необ’явленная весна», посвященного событиям на Донбассе.

В номинации «За вклад в развитие и популяризацию поэтического творчества» лучшими признаны концерты-спектакли «Золотой век» и «Серебряный век» народного артиста России Олега Погудина. Постановки состоят из романсов, поэзии, оперы и балета, которые исполняются под произведения Петра Чайковского, Михаила Глинки, Николая Римского-Корсакова, Цезаря Кюи. «Я бесконечно признателен за эту награду. Большое счастье, что в нашей стране в каждом поколении рождаются новые и новые прекрасные поэты — это серьезный залог нашего счастливого будущего. Я надеюсь, что поэтическое слово в России никогда не иссякнет», — заявил Олег Погудин.

Также был вручен ряд специальных призов. В номинации «Молодой поэт» особо отмечены Светлана Блохина из Твери, Ксения Аксенова из Липецка, Анна Александрова и Екатерина Барбаняга из Санкт-Петербурга. Специального приза «За незаурядную смелость филологического исследования» удостоен тверичанин Александр Сабитов.

Специальный приз председателя жюри III Всероссийской поэтической премии имени Андрея Дементьева, поэта и драматурга Юрия Полякова «Хранитель книги» был присужден директору тверской областной универсальной научной библиотеки им. А. М. Горького Светлане Мальдовой. «За все годы совместной работы с Андреем Дмитриевичем мы ощущали его особое внимание к нашей библиотеке, его интерес к нашей работе. Поэтому мы не могли формально выполнять свой профессиональный долг. С особым энтузиазмом и вдохновением мы собирали фонд творчества Андрея Дементьева — публикации и статьи о нем, фотографии, сборники и книги. Я очень благодарна за высокую оценку нашей работы», — сказала Светлана Мальдова.

21 марта в Доме поэзии Андрея Дементьева здесь прошли мастер-классы российских писателей и поэтов, членов жюри всероссийской поэтической премии. Своими знаниями и опытом с молодыми талантами поделились известные российские деятели. Среди них — писатель, литературовед и обозреватель «Российской газеты» Павел Басинский, писатели и поэты Юрий Поляков, Марина Кудимова, Василий Рысенков. «Важно, что сейчас просматривается целое литературное поколение. Мы также видим, что вырос уровень соискателей премии имени Дементьева. В этом году представлены книги поэтов, которые уже сложились как авторы. Наша мечта — чтобы тверской Дом поэзии стал центром развития молодой российской поэзии», — отметил председатель жюри премии Юрий Поляков перед началом мастер-классов.

Помимо мастер-классов в программе празднования Всемирного дня поэзии сегодня — презентации сборника «Зеленый листок», составленного по итогам VI Всероссийского конкурса молодых поэтов, презентация книги Павла Басинского и Екатерины Барбаняги «Алиса в русском зазеркалье», возложение цветов к памятнику поэтам-шестидесятникам у Дома поэзии.

22 марта в драмтеатре состоится концерт прославленного Академического дважды Краснознамённого, ордена Красной Звезды ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова с программой «Несокрушимая и легендарная».