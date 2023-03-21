Владимир Путин в ходе переговоров с Си Цзиньпином поддержал развитие спортивной ассоциации в ШОС

Москва, , 18:01 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в расширенном составе поддержал развитие спортивных отношение между двумя странами, а также создание спортивной ассоциации в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Поддерживаем работу по созданию соответствующей спортивной ассоциации в рамках Шанхайской организации сотрудничества», — сказал глава российского государства, отметив, что в нынешних реалиях олимпийское движение становится всё более политизированным.

Также Владимир Путин подчеркнул, что двусторонние спортивные связи России и Китая в текущих условиях приобретают особую значимость.

Напомним, переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина с участием делегаций двух стран 21 марта проходят в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца.