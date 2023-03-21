Москва, 21 марта, 2023, 17:59 — ИА Регнум. Интересы НАТО по тотальному доминированию в мире не устраивают Россию, она не позволит альянсу осуществить свои намерения и изменить баланс сил в свою пользу. Об этом 21 марта в эфире Первого канала заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

Mgimo.ru Замминистр иностранных дел Сергей Рябков

«Россия не позволит НАТО изменить баланс сил в мире с претензией на тотальное доминирование альянса», — подчеркнул дипломат.

Ранее в своём выступлении на конференции ООН по разоружению в Женеве Сергей Рябков заявил, что НАТО одержима стремлением перераспределить баланс сил в свою пользу и в ущерб безопасности других. О его высказывании сообщило РИА Новости.

Однако Россия не будет оставаться безучастной к тому, как некоторые страны пытаются оказывать силовое давление на другие, используя их в выгодном для себя ключе, подчеркнул замглавы российского МИД.