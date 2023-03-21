Москва, , 17:56 — REGNUM Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву стал одним из самых обсуждаемых событий в мировой прессе.

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин (справа налево) во время встречи перед началом российско-китайских переговоров в Кремле © Павел Быркин/ТАСС

По мнению французской газеты Le Monde, Китай стремиться продемонстрировать миру реальность и прочность китайско-российского «безграничного» партнёрства.

«Но за этой ширмой скрывается расчётливость Китая. При принятии каждой резолюции ООН (по Украине. — Прим. ред.) Пекин воздерживался», ― говорится в статье.

Также указывается на то, что Китай, возможно, подумывал о продаже оружия России, «как утверждает американская разведка, но Пекин, несомненно, не готов подорвать свою экономику, которая находится в плачевном состоянии, чтобы помочь Москве».

Газета отмечает, что Китай, несомненно, разделяет с Россией неприятие мира, построенного вокруг демократических ценностей и управляемого Соединёнными Штатами, однако Пекин «никогда не был готова пойти на риск ради Москвы».

Агентство Bloomberg подчеркнуло, что у каждого лидера есть детальная повестка дня с различающимися тактическими и стратегическими целями. Так, «помимо оборудования и боеприпасов Путин хочет, чтобы Си поддержал его нарратив». В свою очередь, у китайского лидера совершенно другие цели. «Для начала, он хочет продвинуть всё менее сбалансированное устройство взаимоотношений между Китаем и Россией», говорится в публикации.

Китайская «Хуаньцю жибао» отмечает схожие взгляды на отношения своих стран, которых придерживаются главы двух государств, «что отражает понимание и взаимное доверие, накопленные двумя лидерами за около 40 официальных и неофициальных встреч», а также личную дружбу между Путиным и Си Цзиньпином и их консенсус относительно будущего китайско-российских отношений.

«Китайско-российские отношения — это новая сила, противостоящая идеологическому размежеванию западного лагеря и менталитету Холодной войны», ― отмечается в статье.

По словам авторов публикации, Китай и Россия предлагают пример нового типа отношений между великими державами ― «отношений, которые не основаны на идеологическом разграничении и не направлены на третьи стороны, а направлены на обеспечение благосостояния людей».

«Это, пожалуй, самый ценный и дефицитный интеллектуальный актив в современном мире», ― подчеркивает издание.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин находится в Москве с трёхдневным визитом. 20 марта состоялась его встреча тет-а-тет с президентом России Владимиром Путиным. 21 марта китайский лидер провёл переговоры с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, которого он пригласил посетить Китай «как можно скорее».

Си Цзиньпин заявил, что курс Китая на стратегическое сотрудничество с Россией остаётся прежним. Он добавил, что стратегический выбор Пекина заключается в усилении и развитии связей с Москвой.

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