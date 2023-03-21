Москва, 21 марта, 2023, 17:57 — ИА Регнум. Боеприпасы с обеднённым ураном наносят вред не только тем, против кого их применяют, но и местным жителям, провоцируя онкологические заболевания. Об этом 21 марта заявила в своём Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

Она прокомментировала заявление замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди, что Лондон передаст Киеву снаряды с обеднённым ураном.

«Наивно полагать, что жертвами станут только те, против кого это всё будет применено. В Югославии пострадали в первую очередь натовские солдаты, в частности итальянцы», — написала Захарова.

Представитель МИД напомнила, что натовские солдаты, использовавшие радиоактивные снаряды, потом напрасно пытались получить компенсацию за проблемы со здоровьем. Захарова также задалась вопросом, когда жители Украины поймут опасность для себя от действий Запада.

«Когда очнутся на Украине? Я не про зависимых на Банковой. А про тех, кто ещё способен думать. Их благодетели их же и травят», — заявила представитель МИД.

Напомним, ранее в США признали негативное влияние от применения американской армией снарядов с обеднённым ураном в Ираке в 2003 году. В республике до сих пор заражены около 2 тыс. квадратных километров территории, где плотно проживают люди, а количество онкозаболеваний выросло в шесть раз.