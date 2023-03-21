Одесса, Украина, , 17:48 — REGNUM Власти города Одессы приняли решение провести демонтаж мемориальной доски в честь советского писателя и драматурга Максима Горького. Об этом во вторник, 21 марта, сообщило местное издание «Думская».

Мемориальная доска М.Горькому в г.Одесса shukach.com

Отмечается, что демонтаж мемориальной доски, установленной на фасаде здания на одной из центральный улиц Одессы, одобрила историко-топонимическая комиссия при городском совете. Кроме того, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о демонтаже памятника юному Владимиру Ленину.

Напомним, мемориальная доска в честь Максима Горького находится на фасаде здания, где драматург жил в 1891 году, когда работал грузчиком в порту Одессы. Позднее писатель еще дважды посещал город в Северном Причерноморье — в 1907 и 1933 годах.

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