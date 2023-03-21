Москва, 21 марта, 2023, 17:44 — ИА Регнум. Замминистра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков отреагировал 21 марта на заявления США о якобы недействительности приостановки участия РФ в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом замглавы МИД РФ сказал в эфире Первого канала.

Владимир Федоренко/РИА Новости Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков

Российский дипломат назвал это «отрицанием фактов и происходящего в мире».

«Просто отрицание фактов. Не каких-то трактовок, подходов, оценок, аргументов, а отрицание того, что есть на самом деле», — подчеркнул Рябков.

По словам замглавы МИД РФ речи о «реверсе» российской позиции по ДСНВ при текущих действиях США быть не может.

При этом Рябков отметил, что приостановка действия ДСНВ «не означает, что мы на данный момент не рассматриваем возможность изменения текста этого договора».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ. 28 февраля глава государства подписал соответствующий закон. В МИД РФ сообщали, что Россия представляла юридические обоснования приостановки ДСНВ, которые полностью соответствуют Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года. Решение российской стороны было вызвано существенным нарушением договора со стороны США.

16 марта в Госдепе США заявили, что Россия по-прежнему обязана выполнять условия ДСНВ, несмотря на заявления о приостановке исполнения требований этого документа. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал вбросом заявления США о якобы «несостоятельности» приостановки участия России в ДСНВ.