Москва, 21 марта, 2023, 17:41 — ИА Регнум. Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что Москва приняла решение продлить решение о сокращении добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Новак

«В соответствии с текущей ситуацией на рынке решение о добровольном сокращении добычи в размере 500 тысяч баррелей в сутки будет действовать до июня 2023 включительно», — сказал он журналистам.

В начале марта Россия приступила к добровольному сокращению добычи. Как отмечал Новак, решение было добровольным, без консультации со странами ОПЕК+.

Представитель вице-премьера отмечал, что сокращение добычи затронет только нефть без учета газового конденсата. Квота на добычу будет распределяться равномерно между компаниями в зависимости от их уровня добычи.

11 марта правительство России одобрило законопроекты о налоговых вычетах при добыче нефти и о порядке экспорта газа, добытого в Арктике. Определение базовой цены на нефть в РФ перенесли из Бюджетного кодекса в Налоговый. Налоговый вычет применяется, если цена на нефть по итогам месяца будет выше базовой цены на нефть.