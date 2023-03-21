Москва, 21 марта, 2023, 17:40 — ИА Регнум. Ведущим партнёром России в хозяйственном освоении Дальнего Востока стал на сегодняшний день Китай. Об этом 21 марта заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Как отметил российский лидер, диверсификация взаимодействия между Россией и Китаем, в первую очередь в торгово-инвестиционной сфере, способствует тому, что связь между регионами двух стран укрепляется.

Также Путин уточнил, что именно Китай в настоящее время стал для России «ведущим партнёром в деле освоения хозяйственного потенциала Дальнего Востока».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в 2022 году товарооборот между Россией и Китаем в 2022 году достиг рекордного уровня в $185 млрд. Это произошло несмотря на последствия пандемии коронавируса и санкционное давление.