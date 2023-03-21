Рига, 21 марта, 2023, 17:44 — ИА Регнум. Депутаты Сейма Латвии от правящей коалиции внесли на рассмотрение законопроект о запрете в стране сопровождения фильмов субтитрами на русском языке. Об этом 21 марта сообщает Telegram-канал Baltnews.

Иван Шилов ИА REGNUM Латвия

В пояснительной записке к говорится, что в латышских фильмах начали использовать русские субтитры во время «советской оккупации».

«Подобная практика не только не стимулирует освоение латышского языка, но и создает иллюзию, что Латвия — это часть т. н. «русского мира», — добавили авторы законопроекта.

По их мнению, использование русских субтитров также якобы мешает создать единое общество в стране. Согласно поправкам, субтитры разрешены только на языках Евросоюза.

Одним из авторов инициативы стал депутат и кинорежиссёр Эдвинс Шнере. Он в 2017 году получил предупреждение от комиссии сейма по мандатам, этике и заявлениям за русофобские высказывания.

4 марта в Риге сняли надпись на русском языке с фасада железнодорожного вокзала. Теперь там будут надписи только на латышском и английском языках.