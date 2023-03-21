Вне зависимости от того, интересы каких политических и экономических кругов отражают те или иные издания, в регионе демонстрируют готовность к восприятию нового присутствия России и Китая на Ближнем Востоке и готовятся «втянуть их в решение своих проблем».

Станислав Тарасов, , 18:17 — REGNUM Одним из самых обсуждаемых в мире событий сегодняшнего дня, безусловно, является государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию. Причем если комментарии западных журналистов и экспертов насыщены больше чувствами и эмоциями, то на Ближнем Востоке преобладает анализ происходящих событий, которые они квалифицируют как исторические. Почти все ближневосточные издания наполнены предчувствием американского ухода из этого региона и тем, что «появляющийся политический вакуум заполняется Москвой и Пекином».

Владимир Путин и Си Цзиньпин Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В этой связи ливанское издание Ad-Diyar, комментируя переговоры в Москве президента России Владимира Путина и Си Цзиньпина, пишет, что «формирование многополярного мира начнется с Ближнего Востока», потому что «Россия и Китай пробили брешь в американской стене в этом регионе мира». Более того, они «стимулировали в большинстве стран обозначение новых подходов к внешней политике».

Если раньше только Россия демонстрировала готовность предлагать миротворческие инициативы на Ближнем Востоке, то теперь Китай отказывается от принципа «таогуан янхуэй» («держаться в тени и скрывать свои способности») и проявляет готовность активно участвовать в разрешении сложных и затяжных ближневосточных конфликтов.

Речь идет о недавних успешных посреднических усилиях Пекина в нормализации отношений между Тегераном и Эр-Риядом «вопреки деструктивным усилиям и действиям США и их западных партнеров на этом направлении».

Теперь на очереди, прогнозирует Ad-Diyar, «реализация усилий Путина по нормализации отношений между Сирией и Турцией». Если они увенчаются успехом, констатирует издание, Ближний Восток избежит «землетрясений», упоминаемых Геродотом, и «пожаров», о которых говорил Генри Киссинджер, и не превратится в «геополитическое кладбище».

Президент Сирии Башар Ассад и президент Турции Реджеп Эрдоган. 2009 © Xinhua/Global Look Press

Эту мысль развивают и турецкие журналисты.

Государственное информационное агентство Anadolu считает, что «в ходе переговоров в Москве лидеры России и Китая решают не только и не столько проблемы развития двухсторонних политических и торгово-экономических связей, но и вопросы, которые скоро предопределят тектонические сдвиги на Ближнем Востоке».

В этой связи турецкое издание Cumhuriyet предполагает, что «Путин и Си оставляют для президента США Джо Байдена только два варианта действий: либо признать факт многополярного мира, либо идти на конфронтацию и начать войну в регионе с конкурентами в ситуации стратегического упадка». Иными словами, продолжает газета, «США уже не в силах возродить проекты наподобие «Большого Ближнего Востока» в регионе, и наступает эпоха китайского проекта «Пояс и путь»».

Такой подход разделяет и рупор катарской элиты, телеканал Al Jazeera. Он утверждает, что «в результате появления оси Москва — Пекин повышается геополитическая роль Китая на Ближнем Востоке, где резко меняется баланс сил».

Все пришло в движение.

Несмотря на позицию Вашингтона, страны Персидского залива, Катар и ОАЭ, развивают отношения с Ираном, нормализуют отношения с Сирией. Саудовская Аравия поддерживает энергетическое сотрудничество с Россией, договаривается при посредничестве Китая с Ираном, «вызывая шок у американской администрации».

Отмечается также и то, то заинтересованность России и Китая в Ближнем Востоке может быть различной. Для Китая регион важен в связи с продвижением проекта «Один пояс, один путь». Россия как экспортер нефти и газа не зависит от энергоресурсов Ближнего Востока, но зависит от резких колебаний цен на нефть.

Добыча нефти в Татарстане © Егор Алеев/ТАСС

Китай стал крупнейшим импортером нефти с Ближнего Востока и все больше зависит от импорта энергоносителей из региона. Эта зависимость привела его к сближению с саудовцами, основанному как на увеличении импорта энергоносителей Пекином, так и на и создании благоприятных условий для китайских инвестиций.

Нельзя обойти вниманием и публикацию в дубайском еженедельном деловом журнале Arabian Business.

Накануне визита Си в Москву издание писало: «К ужасу США, Россия вновь вернулась из небытия в качестве крупнейшего игрока на Ближнем Востоке. Необходимость и неумение подстраиваться под молниеносные и эффективные внешнеполитические шаги Москвы заставили США, как слона в посудной лавке, многократно разрывать, заключать, снова рвать и снова заключать договоры, предавать и покупать старых либо новых союзников и делать это, совершенно не считаясь с общественным мнением. В итоге народы Ближнего Востока повсеместно стали «что-то подозревать» и вскоре увидели США в абсолютно новом свете, а партнерство между Китаем и Россией начинает оказывать существенное влияние на страны региона».

Но тут не все так просто.

Россия имеет исторический опыт заключения на Ближнем Востоке альянсов и активной дипломатии для создания и управления кризисами. Китай только начинает приобретать эти навыки, опираясь на мощные экономические позиции. Пока ключевым фактором в их партнерстве является стремление сдержать американцев.

Саммит ШОС Kremlin.ru

Для этого обе стороны активно выступают в регионе, тогда как раньше работала другая схема взаимоотношений: Россия действовала, Китай ее поддерживал.

Наконец, базовый вывод ближневосточной прессы.

Вне зависимости от того, интересы каких политических и экономических кругов отражают те или иные издания, в регионе демонстрируют готовность к восприятию нового присутствия России и Китая на Ближнем Востоке и готовятся «втянуть их в решение своих проблем».

Как будет отвечать на это «коллективный Запад», оказывающийся в изоляции и работающий лишь на уровне угроз и медийных истерик, никто пока не знает. Масштаб происходящего таков, что даже конкретные документы, которые будут подписаны в Москве, для Ближнего Востока не имеют такого значения, как обозначенная переговорами геополитическая трансформация.