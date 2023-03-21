Москва, 21 марта, 2023, 17:30 — ИА Регнум. Россия готова поддержать бизнес КНР по замещению производств, которые из-за санкций покинули Россию. Об этом 21 марта в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином заявил президент России Владимир Путин.

Григорий Сысоев, РИА «Новости» С Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином перед началом российско-китайских переговоров в узком составе.

«Готовы поддержать китайский бизнес в вопросе замещения производств покинувших Россию западных предприятий», — подчеркнул глава государства.

Он также обозначил дальнейшие пути укрепления российско-китайских отношений по основным отраслям, в частности, отметив, что две трети товарооборота между странами осуществляет в рублях и юанях.

Кроме того, опережающий рост отмечен в сфере торговли сельхозпродукцией. Так, по словам Путина, по итогам 2022 года объём торговли России и Китая сельхозпродукции увеличился на 41,4%.

Напомним, 21 марта переговоры российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина с участием делегаций стран продолжаются в Кремле в расширенном составе. Они проходят в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в КНР Игорь Моргулов указал на перспективы роста китайского экспорта в страну. По его словам, партнёры из КНР заполняют ниши российского рынка, которые освободились после ухода западных компаний.

Дипломат также указал на перспективы для наращивания экспорта сельскохозяйственных товаров из России в Китай. Он уточнил, что в настоящее время Россия занимает всего 2% китайского рынка сельхозпродукции, выразив уверенность в том, что Москва могла бы поставлять больше.