Detik Travel: на Бали назвали непонятной политику местных властей в отношении туристов из России

Джакарта, , 17:29 — REGNUM Политика властей острова Бали в отношении туристов из России и с Украины является непонятной. Об этом 21 марта заявила уполномоченный представитель омбудсмена Индонезии в провинции Бали Ни Ньоман Шри Видхиянти, её слова приводит портал Detik Travel.

Бали Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отметила Видхиянти, такого рода политика должна проводиться крайне осторожно, так как она относится к вопросам международного уровня.

«Губернатору Бали и его подчиненным необходимо соблюдать осторожность, чтобы их политика не имела неприятных последствий для туристической индустрии Бали в будущем», — сказала она.

Также уполномоченный представитель омбудсмена Индонезии рекомендовала властям провинции пересмотреть предложение об отмене виз по прибытии для жителей России и Украины. При этом Видхиянти подчеркнула, что разъяснение путешественникам нормы и обычаи должно производиться в посольствах и консульствах государств, из которых они приезжают.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта губернатор курорта Ваян Костер предложил прекратить выдачу виз по прибытии для туристов из России и с Украины. Он также заявил, что направил соответствующий запрос в МИД и министерство юстиций и прав человека республики.