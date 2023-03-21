Путин: товарооборот между Россией и Китаем в 2022 году достиг рекордного уровня

Москва, , 17:25 — REGNUM В 2022 году товарооборот между Россией и Китаем в 2022 году достиг рекордного уровня в $185 млрд, несмотря на последствия пандемии коронавируса и санкционное давление. Об этом 21 марта заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле.

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи перед началом российско-китайских переговоров в узком составе в Кремле © Сергей Карпухин/ТАСС

«Несмотря на последствия пандемии и санкционный прессинг, товарооборот в 2022 году достиг исторически рекордной отметки — $185 млрд», — сказал он.

Также российский лидер уточнил, что по итогам текущего года ожидается, что российско-китайский товарооборот не только достигнет отметки в $200 млрд, о чём Москва и Пекин договорились несколько лет назад, но и превысит её.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова поддержать бизнес КНР по замещению производств, которые из-за санкций покинули российский рынок.